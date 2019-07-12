Yasir Subaşı, Kayserispor'da





KAYSERİSPOR (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, Fenerbahçe'nin Ümraniyespor'dan opsiyonunu kullanarak geri aldığı Yasir Subaşı'nı kadrosuna kattı.

Kulüp tesislerinde başkan Erol Bedir'in de katılımıyla düzenlenen törende 23 yaşındaki defans oyuncusu Yasir Subaşı, kendisini 3 yıllığına sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Törende açıklamada bulunan başkan Bedir, Yasir ile yaklaşık bir yıldır ilgilendiklerini, genç futbolcunun Ümraniyespor'da çok güzel işler yaptığını söyledi.

Yasir Subaşı'nın Kayserispor'da göstereceği performansla çok iyi yerlere geleceğine inandıklarını ifade eden Bedir, "Fenerbahçe'nin geri alma opsiyonunu kullanması ve bize vermesiyle birlikte, bugün kendisiyle anlaştık. İmzalar atıldı. Yasir'in Kayserispor'da çok güzel şeyler yapacağına inanıyorum. Buradan çok iyi yerlere, milli takıma gideceğine inanıyorum. Bu transferin de kulübümüz, Türk futbolu ve Yasir için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu.

Yasir Subaşı da Kayserispor ile anlaştığı için mutlu olduğunu belirterek, "Kayserispor'a katkı vermek için geldim. Elimden gelenin en iyisi sahada sergileyeceğimi düşünüyorum. Hem kendi gelişimim açısından hem de Kayserispor'un başarısı için elimden gelen her şeyi yapacağım." ifadelerini kullandı.



