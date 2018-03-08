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Yakın Doğu Üniversitesi dörtlü final biletini aldı

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, Fransa'nın Bourges Basket ekibiyle oynadığı FIBA Avrupa Ligi çeyrek final serisinin 2. maçını 85-64 kazanarak durumu 2-0'a getirdi ve dörtlü finale yükseldi.

08 Mart 2018 Perşembe 01:41
Yakın Doğu Üniversitesi dörtlü final biletini aldı
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ANKARA (AA) - Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, Fransa'nın Bourges Basket ekibiyle oynadığı FIBA Avrupa Ligi çeyrek final serisinin 2. maçını 85-64 kazanarak durumu 2-0'a getirdi ve dörtlü finale yükseldi.

Yakın Doğu Üniversitesi, Fransa'daki Prado Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmanın ilk çeyreğini 24-6 önde kapattı. İlk yarıyı 43-24 üstün bitiren Yakın Doğu Üniversitesi, son 10 dakikaya da 20 sayı farkla (41-61) önde girdi.

Maçı 85-64 kazanan Yakın Doğu Üniversitesi, seriyi 2-0 bitirerek, ilk kez katıldığı FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde dörtlü final biletini aldı.

Yakın Doğu Üniversitesi'ni galibiyete, 20 sayı atan McBride ve 18 sayı kaydeden Lavender taşıdı.

Dörtlü final, 20-22 Nisan tarihlerinde düzenlenecek.

Muhabir: Hüseyin Burak Demirer

Anahtar Kelimeler:
BasketbolBourges BasketFIBA Kadınlar Avrupa LigiSporYakın Doğu Üniversitesi
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