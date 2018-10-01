Wushu Şampiyonasından Çubuk'a 16 madalya

ANKARA (AA) - Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonunca Kırşehir'de düzenlenen Şehit Piyade Sözleşmeli Er Süleyman Sevim İller Arası Wushu Sanda Şampiyonası'nda katılan Çubuk Wushu takımının 16 madalya kazandığı bildirildi.

Takım antrenörü Halit Erdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, yoğun bir hazırlığın ardından turnuvaya katıldıklarını belirterek, 17 sporcudan 16'sının madalya aldığını söyledi.

Dereceye giren sporcuların, Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandığına dikkati çeken Erdemir, "Sağ olsunlar, Çubuk Belediye Başkanımızın katkılarıyla ilk defa çok sayıda sporcumuzla bir turnuva katıldı. Allah'a şükürler olsun ki verilen desteği boşa çıkartmayarak 16 madalyayla ilçeye döndük." dedi.

Erdemir, Çubuk'u temsil eden sporcuların performanslarıyla müsabakalara damga vurduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Sporcularımızdan Onur Çelik, profesyonel wushu sanda kemer maçında rakibini yenerek altın kemerin sahibi oldu. Bu maç bizim için çok önemliydi ve altın kemeri ilçemize getirmeyi başardık. Ayrıca sporcularımızdan Fahriye Erdemir, Onur Çelik, Rabia Avan, Ahmet Talha Aydoğan, Furkan Tekaüt ve Uğur Can Çelik altın madalya alırken, Ethem Gökmen, Batuhan Çoban, Merve Gülcan, Hasan Karaca ve Muhammet Kayıkçı gümüş, Gülse Avan, Burak Yılmaz, Fatih Acar, Taylan Koçak ile Mustafa Ekici ise bronz madalyanın sahibi oldu."

Bundan sonraki hedeflerinin Avrupa şampiyonası olduğunu vurgulayan Erdemir, "İnşallah oraya sporcularımızı götürebilirsek güzel başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Daha çok çalışarak hedefimize ulaşmak istiyoruz. Tüm bu çalışmalarımızda bize destek veren fedakar ailelere, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Recai Özdemir'e ve Belediye Başkanımız Tuncay Acehan'a sonsuz teşekkür ediyoruz." diye konuştu.