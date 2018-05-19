Wushu Şampiyonası'nda 7 altın, 8 gümüş, 10 bronz madalya

MOSKOVA (AA) - Rusya'nın başkenti Moskova'daki Wushu Palas'ta düzenlenen organizasyonun dördüncü gününde taolu ve sanda disiplinlerinde müsabakalar yapıldı.

Sandada farklı yaş kategorilerindeki mücadeleler sonucunda Şükran Teba Büyükdemir, Hayriye Türksoy, Hilal Şen, Hatice Arslan, Emre Oluklupınar, Abdullah Ertaş ve Yusuf İslam Parmanbek altın, Aysu Almancı, Makbule Emine Aydın, Fadime Atalay, Gülce Özdenli, Yavuz Selim Kazanel, Harun Güler, Oğulcan Dilhoz ve Kürşat İnce gümüş, Berna Tut, Salih Samet Oruç, Mahmut Emin Saka, Hüseyin Kaya ve Furkan Erdem de bronz madalyaya ulaştı.

Taoluda ise Hilal Feyza Çapoğlu, Rabia Şıhlı, Ayşe Sude Akyüz, Melek Küçüktanık ile Halil Kalaycı, farklı kategorilerde bronz madalya elde etme başarısı gösterdi.

Muhabir: Emrah Gökmen