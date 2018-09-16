WRC Türkiye Rallisi birincisi Tanak: Etaplar çok zorluydu

MUĞLA (AA) - Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 10. ayağı Türkiye Rallisi'nde, birinci olan Estonyalı pilot Ott Tanak, "Etaplar bizim için stres doluydu, diğer takımlar için de bütün takım çok iyi iş çıkardı, çünkü etaplar çok zorluydu. Bu yarış çok hızlı pilotun kazanabileceği bir yarış değildi." dedi.

Yarış sonrası Asparam Park'taki Medya Merkezi'nde gazetecilere açıklama yapan Tanak, Türkiye Rallisi etaplarının çok zorlu olduğunu söyledi.

Kendileri için heyecanlı bir yarış olduğunu belirten Tanak, "Marmaris çok harika bir yer. Şartlar çok zorluydu ama her şey çok güzel geçti. Sadece bizim için değil etaplar hem pilotlar hem de arabalar için mücadele gerektirdi. Yolda çok fazla taş vardı. Ama farklı bir şey denemek heyecanlıydı. Bu yarış, çok hızlı olan bir pilotun kazanacağı bir yarış değildi." diye konuştu.

Herhangi bir problem yaşamadan şanslarının desteğiyle günü tamamladığını ifade eden Tanak, "Etaplar bizim için stres doluydu, diğer takımlar için de. Bütün takım çok iyi iş çıkardı, çünkü etaplar çok zorluydu." yorumunu yaptı.

Bir sonraki yarış için daha çok çalışacaklarını söyleyen Tanak, Marmaris'te ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını dile getirdi.

Muhabir: Durmuş Genç,Sabri Kesen