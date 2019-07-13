Wimbledon'da perde Federer-Djokovic finaliyle kapanıyor

İSTANBUL (AA) - Çim kortta oynanan tek grand slam turnuvası olan Wimbledon'da tek erkekler finali büyük heyecana sahne olacak. Dünya klasmanının 1 numarası Djokovic, yarı finalde İspanyol Rafael Nadal'ı 3-1 mağlup eden 2 numaralı seribaşı İsviçreli Federer ile karşılaşacak.

15 bin kişilik merkez kortta TSİ 16.00'da başlayacak final karşılaşmasında Federer kariyerinin 21, Djokovic ise 16. grand slam şampiyonluğu için mücadele edecek.

Federer'in hedefi Navratilova'yı yakalamak

Wimbledon'ı tek erkeklerde 8 kezle en fazla kazanan tenisçi unvanını taşıyan Roger Federer, yarın şampiyonluğa ulaşması halinde kariyerinde 9 şampiyonluğu bulunan ve bu turnuvayı en çok kazanan sporcu ABD'li kadın tenisçi Martina Navratilova'nın rekoruna ortak olacak.

Londra'da 2003-2007 yıllarında üst üste 5 şampiyonluk yaşayan Federer, 2009, 2012 ve son olarak 2017 yıllarında kupayı havaya kaldırdı.

Djokovic iki finali de kaybetmedi

Dünya 1 numarası Sırp Djokovic, Federer ile Wimbledon'da oynadığı iki finale de kazanmayı başardı.

Turnuvada ilk şampiyonluğunu 2011 yılında Nadal'ı yenerek kazanan Djokovic, 2014 ve 2015 yıllarında üst üste iki finalde Federer'in karşısına çıktı.

İlk finalini 3-2 kazanan Djokovic, ikinci finalinden de 3-1 galip ayrılmasını bildi.

Sırp raket, turnuvadaki son şampiyonluğunu geçen yıl Güney Afrikalı Kevin Anderson'u 3-0 yenerek elde etti.

Federer ile Djokovic, 2012 yılında bu kez yarı finalde karşılaşırken, bu randevudan İsviçreli tenisçi 3-1 galip ayrıldı ve o yıl Andy Murray'yi yenerek şampiyonluğa uzandı.

Federer kazanırsa klasman değişecek

Turnuvanın kendine özgü seribaşı sistemi nedeniyle dünya sıralamasında 3. olmasına rağmen 2 numaralı seribaşı olarak mücadele eden Federer, şampiyon olması durumunda dünya klasmanında da ikinci sıraya yerleşecek.

Djokovic kaybetmesi halinde de dünya 1 numarası olmaya devam edecek. Federer ise pazartesi günü açıklanacak sıralamada 8 bin 260 puanla ikinci sıranın sahibi olacak ve Nadal'ı gerisinde bırakacak.

En yaşlı şampiyon olmaya aday

Wimbledon çeyrek finalinde Japon Kei Nishikori'yi yenerek turnuvada 100. galibiyetini elde eden, grand slam'lerde tek erkeklerde 350 galibiyet barajını aşan ilk sporcu olan Federer, şampiyonluğa ulaşması halinde bir başka unvanı daha elde edecek.

İsviçreli sporcu, 32 yaşındaki Djokovic'i yenmesi durumunda 37 yaş 340 günle Wimbledon'da kupa kaldıran en yaşlı erkek tenisçi olarak tarihe geçecek.

Turnuvada daha önce 1974 yılında Ken Rosewall 39 yaşında final oynamış ancak Jimmy Connors'a 3-0 mağlup olmuştu.

Federer'den "ace" rekoru

Tek erkekler yarı final maçında Nadal karşısında 14 "ace" atan Federer, turnuva rekoru da kırdı.

İsviçreli tenisçi, bin 405 "ace"le turnuva tarihinin en çok "ace" atan sporcusu olurken, Goran Ivanisevic bin 397, Pete Sampras da bin 95 "ace"le Federer'i takip etti.

Rekabette Djokovic önde

İki tenisçi arasında oynanan 47 maçın 25'ini Djokovic, 22'sini ise Federer kazandı.

2006 yılında Monte Carlo'da başlayan rekabetin ardından Federer ve Djokovic, grand slam turnuvalarında 15 kez karşı karşıya geldi. Sırp sporcu, bunların 9'undan galibiyetle ayrıldı.

Grand slam turnuvalarının finalindeki dört randevunun üçünde sevinen taraf Djokovic oldu. Federer rakibine karşı tek grand slam zaferini 2007 ABD Açık'ta yaşadı.

Wimbledon'da şampiyonluğa ulaşan raket, 2 milyon 350 bin sterlin para ödülünün sahibi olacak. Finaliste ise 1 milyon 175 bin sterlin ödül verilecek.

