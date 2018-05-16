West Ham'da Moyes dönemi sona erdi

İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, teknik direktör David Moyes ile yollarını ayırdı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, kasım ayında Hırvat teknik adam Slaven Bilic'in yerine sezon sonuna kadar sözleşme imzalanan David Moyes'in görevinden ayrıldığı kaydedildi.

West Ham United'ı küme düşme hattından uzaklaştıran 55 yaşındaki deneyimli teknik adam, 31 maçta 9 galibiyet, 10 beraberlik elde etti.

Moyes'le birlikte yardımcıları Alan Irvine, Stuart Pearce ve Billy McKinlay de Londra ekibinden ayrıldı.

Muhabir: Yunus Kaymaz