Son Dakika
West Ham United'ın yeni teknik direktörü David Moyes oldu
İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United'da Şilili Manuel Pellegrini'den boşalan teknik direktörlük görevine, David Moyes getirildi.
Spor 30.12.2019, 11:14
West Ham United Kulübü, 56 yaşındaki İskoç teknik direktör Moyes ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Bu sezon 20 haftası geride kalan Premier Lig'de bir maç eksiğiyle 19 puan toplayan West Ham United, 17. sırada yer aldı.
3°
kapalı
Namaz Vakti 30 Aralık 2019
|İmsak
|06:23
|Güneş
|07:52
|Öğle
|12:49
|İkindi
|15:15
|Akşam
|17:36
|Yatsı
|18:59