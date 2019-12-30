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West Ham United'ın yeni teknik direktörü David Moyes oldu

İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United'da Şilili Manuel Pellegrini'den boşalan teknik direktörlük görevine, David Moyes getirildi.

Spor 30.12.2019, 11:14
West Ham United'ın yeni teknik direktörü David Moyes oldu
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West Ham United Kulübü, 56 yaşındaki İskoç teknik direktör Moyes ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Everton'ı 11 yıl çalıştırdıktan sonra kariyerini Manchester United, Real Sociedad ve Sunderland'de sürdüren Moyes, 2017-2018 sezonunda da West Ham United'ın başında yer almıştı.

Bu sezon 20 haftası geride kalan Premier Lig'de bir maç eksiğiyle 19 puan toplayan West Ham United, 17. sırada yer aldı.


#spor
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