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Wesley Sneijder milli takımı bıraktı

Bir dönem Galatasaray'da da görev yapan Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder milli takım kariyerini sonlandırdı.

04 Mart 2018 Pazar 15:16
Wesley Sneijder milli takımı bıraktı
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ZEİST (AA) - Bir dönem Galatasaray forması da giyen Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder, milli takım kariyerine son verdi.

Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonundan (KNVB) yapılan açıklamada, 33 yaşındaki Sneijder'in Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Ronald Koeman ile Katar'da gerçekleştirdiği görüşme sonrası milli takım kariyerine son verdiği duyuruldu.

Açıklamada, Sneijder'in Hollanda Milli Takımı'nın geleceğine dair Koeman ile yaptığı görüşmede, "Katar'a transfer olduğumda bunun milli takım kariyerime etkisi olacağını biliyordum. Bununla ilgili bir görüşme yaptık. Koeman'ın genç oyuncularla yeni bir başlangıç yapmak istemesini anlıyorum. Tercihine saygım var." ifadelerini kullandığı belirtildi.

Portekiz'e karşı 2003'te oynanan hazırlık maçında ilk defa giydiği milli formayla 133 kez görev yapan Sneijder, 31 gol attı.

Türk teknik direktör Bülent Uygun'un çalıştırdığı Katar'ın El-Gharafa ekibinde forma giyen Sneijder, üçer kez Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'na katıldığı milli takımla 2010 FIFA Dünya Kupası'nda ikincilik, 2014 FIFA Dünya Kupası'nda ise üçüncülük yaşadı.

Muhabir: Abdullah Aşıran

Anahtar Kelimeler:
FutbolHollanda Kraliyet Futbol FederasyonuHollanda Milli TakımıSporWesley Sneijder
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