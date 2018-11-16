Warriors deplasmanda kaybetti

İSTANBUL (AA) - Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) son şampiyon Golden State Warriors, deplasmanda Houston Rockets'a 107-86 yenildi.

NBA'e 3 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Warriors, 27 sayıyla oynayan James Harden'ın öne çıktığı maçta Rockets'a 107-86 mağlup oldu ve bu sezon dördüncü yenilgisini yaşadı.

Konuk takımda Kevin Durant 20, Kevon Looney 12, Quinn Cook 11 sayıyla oynadı. Ev sahibi ekipte ise Harden'ın ardından James Ennis 19 sayıyla galibiyete katkıda bulunurken, Clint Capela 10 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaptı.

NBA'e 8 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Houston Rockets-Golden State Warriors: 107-86

Denver Nuggets-Atlanta Hawks: 138-93

Los Angeles Clippers-San Antonio Spurs: 116-111

Muhabir: Yunus Kaymaz