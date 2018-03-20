Voleybolda maçın ardından





ANKARA (AA) - Voleybol Erkekler CEV Kupası'nda finale yükselen Ziraat Bankası'nın başantrenörü Joshko Milenkoski, "Oyuncularımla gurur duyuyorum. Bu, bizim rüyamızdı." dedi.

Milenkoski, Ankara'da İtalya'nın Calzedonia ekibiyle oynadıkları yarı final rövanş maçının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, finale yükseldikleri için çok mutlu olduklarını söyledi.

İtalya'daki ilk maçı 3-1 kazandıklarını hatırlatan Makedon antrenör, 3-2 kaybettikleri rövanş karşılaşmasının bekledikleri gibi zorlu geçtiğini dile getirdi.

Kupada zorlu bir yolculuğun sonunda finale çıkmaya hak kazandıklarını belirten Milenkoski, "İtalya'daki ilk maç daha rahat geçti. Buradaki maçın zorlu geçeceğini biliyorduk. Çünkü son şanslarıydı, saldıracaklardı ama buna karşı koyabildik. 2-0 geriye düştükten sonra herkes altın seti oynayacağımızı düşündü. Ancak bırakmadık, vazgeçmedik. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Bu, bizim rüyamızdı. Çok mutluyuz." diye konuştu.

Milenkoski, Rusya'nın Belogorie takımıyla oynayacakları final karşılaşmalarına ilişkin ise "Avrupa'nın en iyi takımlarından biriyle karşılaşacağız. Birçok şampiyonluk yaşamış oyuncuları var. Maksimumuzu vereceğiz, her şeyimizi deneyeceğiz. Sonrasını Allah bilir." ifadelerini kullandı.