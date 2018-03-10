Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir
Kadınlar İstiklal Marşı’nı işaret diliyle okudu
Kadınlar İstiklal Marşı’nı işaret diliyle...
"Acıgöl Okuyor Kampanyası" Etkinlikleri Başladı
"Acıgöl Okuyor Kampanyası" Etkinlikleri Başladı
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’ Dedi
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’...
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim aldı
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim...
Nevşehir’de 2 günde 40 bin 908 lira trafik cezası kesildi
2 günde 40 bin 908...
banner254

Voleybolda derbi heyecanı

Voleybol Efeler Ligi play-off çeyrek final üçüncü maçında Fenerbahçe ile Galatasaray HDI Sigorta yarın derbide karşılaşacak.

10 Mart 2018 Cumartesi 10:20
Voleybolda derbi heyecanı
banner230

İSTANBUL (AA) - Voleybol Efeler Ligi play-off çeyrek final üçüncü maçında Fenerbahçe ile Galatasaray HDI Sigorta yarın derbide karşılaşacak.

Metro Enerji Spor Salonu'nda yapılacak maç saat 16.30'da başlayacak.

Çeyrek finalde 2 galibiyete ulaşacak takımın yarı finale yükseleceği eşleşmede takımların birer galibiyeti bulunuyor. Galatasaray HDI Sigorta ilk maçı 3-2 kazanırken, Fenerbahçe ikinci maçta rakibine 3-1 üstünlük sağlayarak seride durumu 1-1 yaptı.

Yarınki maçı kazanacak takım adını yarı finale yazdıracak ve Arkas Spor-Maliye Piyango eşleşmesinin galibine rakip olacak.

Muhabir: Ercan Çakar

Anahtar Kelimeler:
DerbiEfeler LigiFenerbahçeGalatasaray HDİ SigortaSporVoleybol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim