Voleybolda derbi heyecanı

İSTANBUL (AA) - Voleybol Efeler Ligi play-off çeyrek final üçüncü maçında Fenerbahçe ile Galatasaray HDI Sigorta yarın derbide karşılaşacak.
Metro Enerji Spor Salonu'nda yapılacak maç saat 16.30'da başlayacak.
Çeyrek finalde 2 galibiyete ulaşacak takımın yarı finale yükseleceği eşleşmede takımların birer galibiyeti bulunuyor. Galatasaray HDI Sigorta ilk maçı 3-2 kazanırken, Fenerbahçe ikinci maçta rakibine 3-1 üstünlük sağlayarak seride durumu 1-1 yaptı.
Yarınki maçı kazanacak takım adını yarı finale yazdıracak ve Arkas Spor-Maliye Piyango eşleşmesinin galibine rakip olacak.
Muhabir: Ercan Çakar