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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi baraj etabı

- Seramiksan: 3 - İlbank: 1

03 Mart 2018 Cumartesi 16:14
Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi baraj etabı
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Salon: Şehit Turgut Solak Spor

Hakemler: Arzu Emiroğlu, Ramazan Çevik

Seramiksan: Sinem Yıldız, Krsmanovic, Malasevic, Meryem Boz, Bayramova, Sıla Çalışkan (Sedef Sazlıdere, Işıl Öz, Rida Erlalelitepe, Müge Örencik, Ceyda Demirhan, Yeşim Astarlar)

İlbank: Santos, Eylül Karadaş, Ceren Karagöl, Zeynep Oturan, Yaprak Erkek, Gökçen Denkel Zop (Aleyna Sevim, İlayda İşçimen, Tuğçe Öcal, Yağmur Karaoğlu, Selen Ursavaş, Pınar Begüm Özsu, Melda Güler)

Setler: 21-25, 25-10, 25-19, 25-14

Süre: 99 dakika (33, 20, 26, 20)


BALIKESİR (AA) - Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi baraj etabı 1. devre ilk gün maçında Seramiksan, İlbank'ı 3-1 yendi.

Anahtar Kelimeler:
BalıkesirBaraj EtabıİlbankSeramiksanVestel Venus Sultanlar LigiVoleybol
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