Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi baraj etabı

Salon: Şehit Turgut Solak Spor
Hakemler: Arzu Emiroğlu, Ramazan Çevik
Seramiksan: Sinem Yıldız, Krsmanovic, Malasevic, Meryem Boz, Bayramova, Sıla Çalışkan (Sedef Sazlıdere, Işıl Öz, Rida Erlalelitepe, Müge Örencik, Ceyda Demirhan, Yeşim Astarlar)
İlbank: Santos, Eylül Karadaş, Ceren Karagöl, Zeynep Oturan, Yaprak Erkek, Gökçen Denkel Zop (Aleyna Sevim, İlayda İşçimen, Tuğçe Öcal, Yağmur Karaoğlu, Selen Ursavaş, Pınar Begüm Özsu, Melda Güler)
Setler: 21-25, 25-10, 25-19, 25-14
Süre: 99 dakika (33, 20, 26, 20)
BALIKESİR (AA) - Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi baraj etabı 1. devre ilk gün maçında Seramiksan, İlbank'ı 3-1 yendi.