Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi baraj etabı

- İlbank: 0 - Çanakkale Belediyespor: 3

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi baraj etabı
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Salon: Şehit Turgut Solak

Hakemler: Tuncay Sevim, Hatice Özmen Yıldız

İlbank: Pınar Begüm Özsu, Tuğçe Öcal, Ceren Karagöl, Ece Morova, Zeynep Oturan, Yağmur Karoğlu (Aleyna Sevim, Selen Ursavaş, Yaprak Erkek, Eylül Karadaş, İlayda İşçimen, Melda Güler)

Çanakkale Belediyespor: Fromm, Janset Cemre Erkul, Da Silva, Alajbeg, Ceren Çınar, Gözde Dal İrgi (Ceren Önal, Hande Taşçı, Şule Yetimoğlu)

Setler: 10-25, 16-25, 18-25

Süre: 58 dakika (16, 20, 22)

BALIKESİR (AA) - Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi baraj etabı ikinci devre maçında Çanakkale Belediyespor, İlbank'ı 3-0 yendi.

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