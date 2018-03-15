Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi baraj etabı

Salon: Şehit Turgut Solak
Hakemler: Tuncay Sevim, Hatice Özmen Yıldız
İlbank: Pınar Begüm Özsu, Tuğçe Öcal, Ceren Karagöl, Ece Morova, Zeynep Oturan, Yağmur Karoğlu (Aleyna Sevim, Selen Ursavaş, Yaprak Erkek, Eylül Karadaş, İlayda İşçimen, Melda Güler)
Çanakkale Belediyespor: Fromm, Janset Cemre Erkul, Da Silva, Alajbeg, Ceren Çınar, Gözde Dal İrgi (Ceren Önal, Hande Taşçı, Şule Yetimoğlu)
Setler: 10-25, 16-25, 18-25
Süre: 58 dakika (16, 20, 22)
BALIKESİR (AA) - Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi baraj etabı ikinci devre maçında Çanakkale Belediyespor, İlbank'ı 3-0 yendi.