



Salon: Cengiz Göllü



Hakemler: Fatih Yayla, Tuncay Sevim



Aydın Büyükşehir Belediyespor: Gözde Dal İrgi, Seda Arısoy, Nikolaeva, Aybüke Özdemir, Darya Özbek, Ezgi Akyaldız (Erce Kasapoğlu)

Karayolları: Marina, Elif Şahin, Tuğçe Ceyhan, Yasemin Güveli, Mariana Aydın, Ayçin Akyol (Gülçin Doğan, Gerasymova, Kübra Kegan, Yasemin Özel)

Setler: 20-25, 25-22, 22-25, 18-25

Süre: 106 dakika (25, 27, 30, 24)







BURSA (AA) - Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi baraj etabı ikinci devre son maçında Karayolları, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

Bu müsabakayla baraj etabı maçları tamamlanırken, ligi Karayolları 37,500 puanla 9'uncu, Aydın Büyükşehir Belediyespor 30,300 puanla 10'uncu, Çanakkale Belediyespor 20,520 puanla 11'inci ve Halkbank ise 8,080 puanla 12'nci sırada tamamlamış oldu.

Son iki sırada yer almayı daha önce garantileyen Çanakkale Belediyespor ve Halkbank, 1. Lig'e düştü.



