Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi baraj etabı

Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Mahmut Karaca, Caner Çildir
Halkbank: Simon, Ada Germen, Asena Seyli, Aslıhan Kılıç, Ramos, Simeonova (Eylül Akarçeşme, Reed, Aslı Koçoğlu, Aysun Aygör)
Çanakkale Belediyespor: Ebru Bedir, Gökçe Çiçek Aksoylu, Ece Hocaoğlu, Birgül Güler, Melis Durul, Sobolska (Bihter Dumanoğlu, Işıl Öz, Semra Özer, Yasemin Yıldırım)
Setler: 17-25, 15-25, 25-19, 20-25
Süre: 99 dakika (23, 25, 24, 27)
BURSA (AA) - Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi baraj etabı ikinci devre üçüncü ve son gün maçında Çanakkale Belediyespor, Halkbank'ı 3-1 yendi.