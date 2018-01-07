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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

- VakıfBank: 3 - Halkbank: 0

07 Ocak 2018 Pazar 21:16
Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
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Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Ramazan Çevik, Aylin Turnaoğlu

VakıfBank: Robinson, Kübra Çalışkan, Sloetjes, Gözde Kırdar, Rasic, Naz Akyol (Ayça Aykaç, Cansu Özbay, Melis Durul, Tuğba Şenoğlu, Melis Gürkaynak)

Halkbank: Aslıhan Kılıç, Ramirez, Ceyda Durukan, Ezgi Kara, Salas Rosel, Perez (Eylül Akarçeşme, Ezgi Dokuzlar, Hande Şimşek, Neşve Büyükbayram)

Setler: 25-15, 25-15, 25-21

Süre: 74 dakika (24, 23, 27)


İSTANBUL (AA) - Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi 12. hafta maçında VakıfBank, Halkbank'ı 3-0 yendi.

Karşılaşmaya iyi başlayan VakıfBank, Sloetjes'in etkili ataklarıyla bulduğu sayılarla teknik molayı 12-6 önde geçti. Rakibinin ataklarını Rasic'in bloklarıyla savuşturan VakıfBank, ilk seti 25-15 kazandı.

İkinci sete de oldukça etkili başlayan VakıfBank, teknik molaya 12-3 önde girdi. Oyunun kontrolünü elinde bulunduran sarı-siyahlı takım, ikinci seti de 25-15 aldı.

Takımların karşılıklı sayılar bulduğu üçüncü sette VakıfBank, teknik molayı 12-10 önde kapattı. Rasic'in ortadan smaç atakları sonunda rakibe üstünlüğünü kabul ettiren VakıfBank, seti 25-21 kazanarak, müsabakadan 3-0 galip ayrıldı.

Anahtar Kelimeler:
HalkbankVakıfbankVestel Venus Sultanlar LigiVoleybol
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