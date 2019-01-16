Salon: TVF Başkent
Hakemler: Hatice Yıldız Özmen, Erkan Sarı
Halkbank: Ada Germen, Hande Naz Şimşek, Simon, Reed, Simeonova, Aslıhan Kılıç (Derya Çayırgan, Eylül Akarçeşme, Simge Yalçın, Fulden Ural, Asena Seyli, Ramos)
Eczacıbaşı VitrA: Ezgi Dilik, Meliha İsmailoğlu, Büşra Kılıçlı, Gözde Yılmaz, Kim Koung, Gibbemeyer (Dilara Bağcı)
Setler: 14-25, 15-25, 15-25
Süre: 76 dakika (26, 24, 26)
ANKARA (AA) - Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda Halkbank'ı 3-0 mağlup etti.