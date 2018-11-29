Salon: TVF Başkent
Hakemler: Ayşim Erginay, Yasin İlhan
Halkbank: Fulden Ural, Ramos, Simon, Sakradzija, Hande Naz Şimşek, Aslıhan Kılıç (Eylül Akarçeşme, Ada Germen, Duygu Nur Doğan, Ceyda Durukan)
VakıfBank: Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu, Rasic, Ebrar Karakurt, Robinson, Kübra Çalışkan (Ayça Aykaç, Buket Gülübay, Derya Cebecioğlu, Sloetjes)
Setler: 18-25, 12-25, 21-25
Süre: 78 dakika (25, 28, 25)
ANKARA (AA) - Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde VakıfBank, deplasmanda Halkbank'ı 3-0 mağlup etti.