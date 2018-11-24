Salon: TVF Başkent
Hakemler: Bilal Çağlar, Salim Bektaş
Karayolları: Elif Şahin, Saliha Şahin, Ayçin Akyol, Tumas, Tuğçe Ceyhan, Gerasymova (Gülçin Doğan, Selin Navruz, Mariana Aydın, Kübra Kegan, Yasemin Güveli)
Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Melis Buse Kara, Sabriye Gönülkırmaz, Hunter, Lee, Ergül Eroğlu, Drews (Melisa Memiş, Simay Kurt, Seray Altay)
Setler: 25-16, 14-25, 18-25, 17-25
Süre: 102 dakika (23, 24, 28, 27)
ANKARA (AA) - Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas, deplasmanda Karayolları'nı 3-1 mağlup etti.