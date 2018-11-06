Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: TVF Başkent
Hakemler: Erhan Alparslan, Yasin İlhan
Karayolları: Elif Şahin, Mariana Aydın, Yasemin Güveli, Tumas, Tuğçe Ceyhan, Ayçin Akyol (Gülçin Doğan, Saliha Şahin, Esra Betül Çetin, Kübra Kegan, Gerasymova)
Galatasaray: Leys, Jackson, Çağla Akın, Hande Baladın, Aslı Kalaç, Meryem Boz (Gizem Karadayı, Cansu Çetin, Nursevil Aydınlar Gökbudak, Melike Yılmaz)
Setler: 15-25, 25-21, 26-24, 25-22
Süre: 114 dakika (21, 30, 31, 32)
ANKARA (AA) - Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin ikinci haftasında Karayolları, sahasında Galatasaray'ı 3-1 yendi.