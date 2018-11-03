Salon: TVF Başkent
Hakemler: Bilal Çağlar, Ayşim Erginay
Halkbank: Aslıhan Kılıç, Fulden Ural, Ramos, Tutku Burcu Yüzgenç, Ada Germen, Hande Naz Şimşek (Eylül Akarçeşme, Derya Çayırgan, Gülece Güder, Duygu Nur Doğan)
Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Hunter, Ceyda Aktaş, Ergül Eroğlu, Drews, Lee, Sabriye Gönülkırmaz (Seray Altay, Melisa Memiş, Simay Kurt, Buse Melis Kara)
Setler: 25-23, 16-25, 9-25, 18-25
Süre: 102 dakika (30, 24, 23, 25)
ANKARA (AA) - Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas, deplasmanda Halkbank'ı 3-1 mağlup etti.