Voleybol: TSYD Ankara Şubesi Turnuvası





ANKARA (AA) - Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi Voleybol Turnuvası'nı Arhavi Belediyespor kazandı.

Başkent Voleybol Salonu'nda Red Bull sponsorluğunda düzenlenen turnuvanın ikinci gününde ilk olarak üçüncülük maçı yapıldı.

Ziraat Bankası, Jeopark Kula Belediyespor'u 23-25, 25-22, 25-13, 22-25 ve 15-11'lik set sonuçlarıyla 3-2 yenerek turnuvayı 3. sırada tamamladı. Maçın ardından başkent ekibine kupasını, Türkiye Voleybol Federasyonu Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu verdi.

Turnuvadaki final maçında ise Tokat Belediye Plevne ile Arhavi Belediyespor karşı karşıya geldi.

Arhavi Belediyespor, 25-23, 25-18 ve 25-20'lik setlerle maçı 3-0 kazanarak kupayı müzesine götürürken, Tokat Belediye Plevne de ikinci oldu.

Şampiyon Arhavi Belediyespor takımına kupasını Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, ikinci Tokat Belediye Plevne'ye ise kupasını TSYD Ankara Şubesi Başkanı Alper Bakırcıgil verdi.

TSYD Ankara Şubesi Asbaşkanı Hüseyin Doğru ise desteğinden dolayı resmi sponsor Red Bull'a şilt takdim etti.



