Voleybol: Erkekler Challenge Kupası





Salon: TVF Başkent

Hakemler: Tomas Buchar (Çekya), Marc Van Zanten (Hollanda)

Maliye Piyango: Kemal Kayhan, Venno, Halil İbrahim Yücel, Uğur Güneş, Gjorgiev, Stankovic (Murat Tokgöz, Sercan Yüksel Bıdak, Siltala)

Bunge: Poglajen, Diamantini, Buchegger, Marechal, Georgiev, Orduna (Goi, Pistolesi, Raffaelli, Vitelli, Gutierrez)

Setler: 22-25, 25-22, 19-25, 19-25, 14-16

Süre: 120 dakika (25, 26, 28, 24, 17)





ANKARA (AA) - Maliye Piyango Erkek Voleybol Takımı, Challenge Kupası yarı finalinde 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında sahasında İtalyan ekibi Bunge'ye 3-1 yenilirken, altın seti de 16-14 kaybederek elendi.

Karşılıklı sayılarla başlayan karşılaşmada ilk teknik molaya 8-7, ikinci teknik molaya da 16-12 önde giren Bunge, seti 25-22 kazandı ve 1-0 öne geçti.

İkinci sette ilk teknik molayı 8-5 önde bitiren Maliye Piyango, ilerleyen bölümde skorda 10-9 geriye düştü. Orta alanda oynayan Kemal Kayhan ile Sercan Yüksel Bıdak arasındaki değişikliğin ardından yeniden üstünlüğü ele geçiren Maliye Piyango, ikinci teknik molasına 16-15 önde girdiği seti 25-22 aldı ve durumu 1-1'e getirdi.

Üçüncü sette hücumları sonlandırmakta zorlanan Maliye Piyango karşısında yüksek konsantrasyonla oynayan ve 7-3 öndeyken rakibine mola aldıran Bunge, ilk teknik molaya da 8-3 önde giren taraf oldu. İkinci teknik molayı da 16-11 üstün kapatan İtalyan ekibi, seti 25-19 kazanarak 2-1 öne geçti.

Dördüncü sette yeniden Kemal Kayhan'ı oyuna alan Maliye Piyango, ortadan etkili oldu ve 6-3 öndeyken rakibine mola aldırdı. İlk teknik molaya 8-6 önde giren Maliye Piyango, ilerleyen bölümde üstünlüğü rakibine kaptırdı. İkinci teknik molayı 16-13 önde bitiren Bunge, seti 25-19 alarak skoru 3-1 yaptı ve maçı altın sete taşıdı.

Karşılaşma boyunca yaşadığı savunma ve hücum sıkıntıları altın sette de devam eden Maliye Piyango, seti 16-14 kaybederek kupaya yarı finalde veda etti.