Voleybol: Erkekler CEV Kupası





Salon: TVF Başkent

Hakemler: Harald Sodja (Avusturya), Borislav Yordanov (Bulgaristan)

Ziraat Bankası: Ulaş Kıyak, Kurek, Vahit Emre Savaş, Konarski, Antonov, Koray Şahin (Volkan Döne, Cacic, Enes Atlı, Vefa Yılmaz, Yunus Emre Tayaz)

Calzedonia: Birarelli, Spirito, Jaeschke, Pajenk, Stern, Maar (Pesaresi, Mengozzi, Marretta, Manavinezhad, Paolucci, Frigo, Grozdanov)

Setler: 20-25, 20-25, 25-20, 26-24, 11-15

Süre: 124 dakika (26, 29, 28, 29, 12)





ANKARA (AA) - Ziraat Bankası Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final rövanş maçında sahasında İtalyan ekibi Calzedonia'ya 3-2 yenilmesine rağmen finale yükseldi.

İtalya'da oynanan ilk maçı 3-1 kazanan Ziraat Bankası, CEV Kupası'nda ilk kez finale çıktı.

Ziraat Bankası, 2013'te şampiyonluğa ulaşan Halkbank'ın ardından Erkekler CEV Kupası'nda adını finale yazdıran ikinci Türk kulübü oldu.

Maçın başında Konarski ve Kurek'in kenarlardan smaçlarıyla sayılar bulan Ziraat Bankası, ilk teknik molaya 8-5 üstün girdi. Molanın ardından iyi blok yapan konuk ekip, 13-11'lik skor üstünlüğünü yakaladı. Hücumda etkinliğini Maar ile artıran Calzedonia, ikinci teknik molayı 16-14 önde geçerken, ilk seti de 25-20 aldı.

İkinci sete iyi başlayan İtalyan temsilcisi, 6 sayılık (3-9) farka ulaştı. İki takımın da basit hatalar yaptığı sette Ziraat Bankası farkı 2 sayıya (9-11) indirse de Maar'ın liderliğinde kontrolü yeniden ele geçiren Calzedonia, ikinci teknik molaya 16-12 önde girdi. Etkili servis kullanan Calzedonia, blokları kapatamayan Ziraat Bankası karşısında seti yine 25-20 üstün tamamladı: 0-2

Ziraat Bankası, üçüncü sette ilk teknik mola öncesi rakibine sadece bir sayı şansı tanıdı: 8-1. Savunmada toparlanan İtalyan ekibi, Manavinezhad'ın da hücumda etkili performansıyla farkı 2 sayıya kadar (15-13) eritti. Ziraat Bankası, ikinci teknik molayı 16-14 önde kapattıktan sonra sette kontrolü yeniden ele geçirdi. Antonov ve Vahit Emre Savaş'ın öne çıktığı seti Ziraat Bankası, 25-20 üstün kapadı: 1-2

Karşılıklı sayılarla başlayan dördüncü sette Ziraat Bankası, ilk teknik molayı 8-6 önde geçse de Mengozzi ile bloklardan üst üste sayılar bulan Calzedonia, 11-9'luk üstünlüğü yakaladı. Ziraat Bankası, ikinci teknik molayı 16-14 önde tamamlayan İtalyan temsilcisi karşısında skoru eşitledi: 23-23 Son bölümde iyi blok yapan ve ortadan sayılar üreten Ziraat Bankası, seti 26-24 aldı: 2-2

İtalya'da yapılan ilk maçı 3-1 kazanan Ziraat Bankası, tie-break seti öncesi finale yükselmeyi garantiledi.

Tie-break setini 15-11 kazanan Calzedonia, rövanş karşılaşmasından 3-2 galip ayrıldı.