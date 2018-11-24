BALIKESİR (AA) - Türkiye Voleybol Erkekler 1. Lig A Grubu'nda mücadele eden Bigadiç Belediyespor, Konya Seydişehir Belediye Sanayispor'u 3-0 yendi.

Bigadiç Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Bigadiç Belediyespor, rakibi Konya Seydişehir Belediye Sanayispor'u ilk sette 29-27, ikinci sette 25-19, üçüncü sette de 25-23 yenerek 3-0 mağlup etti.

Karşılaşma sonrası Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu ve AK Parti İlçe Başkanı Neşet Akbıyık, teknik heyet ve voleybolcuları kutladı.

Belediye Başkanı Avcu, Bigadiç olarak bu sezon hedeflerinin play-off olduğunu söyledi.

İnançla mücadele eden voleybolcuların, kendilerine büyük bir heyecan ve gurur yaşattığını belirten Avcu, "Balıkesir'in tek 1. Lig takımı biziz. Oyuncularımızın, başarılarını devam ettirerek Bigadiç'i ve Balıkesir'i en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum. Bu düşüncelerle tüm voleybolcularımıza ve teknik ekibe tekrar başarı dileklerimi iletiyor, hepinize sevgi ve selamlarımı sunuyorum." diye konuştu.