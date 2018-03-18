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Voleybol: Efeler Ligi play-off klasman etabı

- Maliye Piyango: 3 - Fenerbahçe: 1

Voleybol: Efeler Ligi play-off klasman etabı
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Salon: TVF Başkent

Hakemler: Burhan İlhan, Erhan Alparslan

Maliye Piyango: Gjorgiev, Stankovic, Kemal Kayhan, Venno, Halil İbrahim Yücel, Uğur Güneş (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Murat Karakaya, Aslan Ekşi)

Fenerbahçe: İzzet Ünver, Gladyr, Selçuk Keskin, Sket, Resul Tekeli, Metin Toy (Ahmet Karataş, Burak Hazırol, Oğulcan Yatgın, Ferhat Akdeniz)

Setler: 25-17, 23-25, 25-22, 25-17

Süre: 102 dakika (22, 29, 29, 22)


ANKARA (AA) - Voleybol Efeler Ligi play-off 5-8'incilik turu ilk maçında Maliye Piyango, sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek, seride 1-0 öne geçti.

İki galibiyete ulaşacak takımın turu geçeceği seride ikinci karşılaşma, 25 Mart Pazar günü İstanbul'da oynanacak.

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