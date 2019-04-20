Voleybol: Efeler Ligi play-off

- Ziraat Bankası: 1 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3

Voleybol: Efeler Ligi play-off
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Salon: TVF Başkent

Hakemler: Koray Yılmazgil, Yasin İlhan

Ziraat Bankası: Selim Demir, Cafer Kırkıt, Ahmet Samet Baltacı, Kazemi, Oğuzhan Doğruluk, Yunus Emre Tayaz (Volkan Döne, Umut Şahin, Ümit Demir, Enes Atlı)

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: İbrahim Emet, Murat Yenipazar, Kadir Cin, Berkan Eryüz, Metin Toy, Gökhan Gökgöz (Nuri Şahin, Erdem Sonat, Caner Pekşen)

Setler: 21-25, 25-20, 21-25, 18-25

Süre: 95 dakika (23, 26, 25, 21)


ANKARA (AA) - Voleybolda Efeler Ligi 7-8'incilik serisi ilk maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Ziraat Bankası'nı 3-1 mağlup etti.

İki galibiyet alan takımın sezonu yedinci tamamlayacağı seride ikinci maç, 23 Nisan Salı günü İstanbul'da oynanacak.

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