Voleybol: Efeler Ligi play-off

Salon: TVF Başkent
Hakemler: Koray Yılmazgil, Yasin İlhan
Ziraat Bankası: Selim Demir, Cafer Kırkıt, Ahmet Samet Baltacı, Kazemi, Oğuzhan Doğruluk, Yunus Emre Tayaz (Volkan Döne, Umut Şahin, Ümit Demir, Enes Atlı)
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: İbrahim Emet, Murat Yenipazar, Kadir Cin, Berkan Eryüz, Metin Toy, Gökhan Gökgöz (Nuri Şahin, Erdem Sonat, Caner Pekşen)
Setler: 21-25, 25-20, 21-25, 18-25
Süre: 95 dakika (23, 26, 25, 21)
ANKARA (AA) - Voleybolda Efeler Ligi 7-8'incilik serisi ilk maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Ziraat Bankası'nı 3-1 mağlup etti.
İki galibiyet alan takımın sezonu yedinci tamamlayacağı seride ikinci maç, 23 Nisan Salı günü İstanbul'da oynanacak.