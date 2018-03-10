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Voleybol: Efeler Ligi play-off

- Arkas Spor: 3 - Maliye Piyango: 1 - İzmir ekibi yarı finale yükseldi

10 Mart 2018 Cumartesi 19:54
Voleybol: Efeler Ligi play-off
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Salon: Atatürk Vestel Venus

Hakemler: İlhami Şenyurt, Arzu Eminoğlu

Arkas Spor: Mustafa Koç, Lagumdzija, Gökhan Gökgöz, Matic, Jovovic, Bravo (Fromm, Yiğit Gülmezoğlu, Caner Ergül, Burak Mert, Muhammet Kaya, Sanchez)

Maliye Piyango: Stankovic, Uğur Güneş, Venno, Halil İbrahim Yücel, Kemal Kayhan, Gjorgiev (Murat Tokgöz, Sercan Yüksel Bıdak, Murat Karakaya, Aslan Ekşi, Siltala)

Setler: 25-23, 23-25, 25-17, 25-18

Süre: 126 dakika (34, 34, 29, 29)


İZMİR (AA) - Voleybolda Efeler Ligi play-off çeyrek final üçüncü maçında Maliye Piyango'yu 3-1 yenen Arkas Spor, seride durumu 2-1'e getirerek yarı finale yükseldi.

Karşılaşmanın ilk seti kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu. İlk teknik molaya 12-10 önde giren Maliye Piyango üstünlüğünü koruyamayınca ilk seti Arkas Spor 25-23 kazandı.

Ev sahibi ekip, ikinci sete moralli başladı ancak rakip takımın üst üste smaçları sonrası teknik molaya 12-10 geride girdi. Arkas Spor, taraftarının da desteğiyle rakibi karşısında toparlansa da 34 dakika süren seti 25-23 kaybetti.

Karşılamanın üçüncü setine iki takım da istekli başladı. Teknik molaya 12-7 önde giren ev sahibi ekip, farkı açarak skoru 17-9'a taşıdı. Setin sonuna doğru iyice baskıyı artıran ev sahibi ekip, 3. seti 25-17 kazandı.

Dördüncü sette Maliye Piyango, 8-5 geriye düşünce mola istedi. Teknik molaya ise 12-6 Arkas Spor önde girdi. Karşılaşmanın sonuna doğru konuk ekip sayı bulduysa da İzmir ekibi, seti 25-18 alarak maçı da 3-1 kazandı.

İzmir ekibi, bu sonuçla seride 2-1 öne geçti ve adını yarı finale yazdırdı.


Anahtar Kelimeler:
Atatürk Vestel Venus Spor KompleksiEfeler Ligi Play-offMaliye PiyangoVoleybolYarı Final
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