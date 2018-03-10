Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir
Kadınlar İstiklal Marşı’nı işaret diliyle okudu
Kadınlar İstiklal Marşı’nı işaret diliyle...
"Acıgöl Okuyor Kampanyası" Etkinlikleri Başladı
"Acıgöl Okuyor Kampanyası" Etkinlikleri Başladı
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’ Dedi
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’...
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim aldı
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim...
Nevşehir’de 2 günde 40 bin 908 lira trafik cezası kesildi
2 günde 40 bin 908...
banner254

Voleybol: Efeler Ligi play-off

- Ziraat Bankası: 2 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3 - İstanbul ekibi yarı finale yükseldi

10 Mart 2018 Cumartesi 19:36
Voleybol: Efeler Ligi play-off
banner230


Salon: TVF Başkent

Hakemler: Ozan Sarıkaya, Bilal Çağlar

Ziraat Bankası: Ulaş Kıyak, Kurek, Emre Savaş, Konarski, Antonov, Koray Şahin (Volkan Döne, Cacic, Vefa Yılmaz)

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Tuia, İbrahim Emet, Murat Yenipazar (Nuri Şahin, Kadir Cin, Görkem Sertel, Caner Pekşen)

Setler: 23-25, 25-23, 25-17, 22-25, 13-15

Süre: 125 dakika (28, 30, 24, 26, 17)


ANKARA (AA) - Voleybolda Efeler Ligi play-off çeyrek final üçüncü maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Ziraat Bankası'nı 3-2 yenerek, seride durumu 2-1 yaptı ve yarı finale yükseldi.

Karşılaşmaya iyi başlayan Ziraat Bankası, Kurek, Konarski ve Antonov'un ile file önünde etkili oldu. Teknik molaya 12-9 önde giren başkent temsilcisinin manşet problemi yaşamasıyla İstanbul temsilcisi, savunmada Nuri, hücumda da Burak ile etkili oldu ve 15-14 öne geçerek rakibine mola aldırdı. Koray ile ortadan kritik sayılar bulan ancak top karşılamakta sorun yaşayan Ziraat Bankası karşısında tek yabancı oyuncuyla mücadele eden İstanbul Büyükşehir Belediyespor seti 25-23 kazandı.

Ziraat Bankası'nın manşet sorunu 2. sette de devam etti. Nuri Şahin ile iyi manşet alan İstanbul ekibi rakibinin defans probleminden faydalandı. Teknik molaya 12-6 İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un üstünlüğüyle gidildi. Burak'ın serviste yaptığı 2 hata sonucunda aldığı sayılarla oyunda kalan başkent ekibi, 21-21'de skoru eşitledi ve İstanbul temsilcisine mola aldırdı. Antonov ile etkili olmayı sürdüren Ziraat Bankası, seti 25-23 alarak setlerde skoru eşitledi: 1-1

Müsabakanın 3. setine moralli ve etkili bloklarla başlayan Ziraat Bankası, rakibine 7-4'te mola aldırdı. Koray ve Emre ile blok üstünlüğünü sürdüren başkent ekibi, ortadan bulduğu sayılarla teknik molaya 12-7 önde giren taraf oldu. Koray ile blokta Antonov ile hücumda ağırlığını koyan başkent ekibi, seti 25-17 kazanarak, 2-1 öne geçti.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un hızlı başladığı 4. sette Ulaş Kıyak'ın iyi oyunuyla geriden gelip 5-5'te eşitliği sağlayan Ziraat Bankası Antonov ve Konarski ile sayılar üretti. Sette geriye düştükten sonra tekrar eşitliği (14-14) yakalayan Ziraat Bankası, rakibine mola aldırdı. Ankara ekibinin 22-20 ve 23-20 gerideyken mola aldığı seti, İstanbul Büyükşehir Belediyespor 25-22 kazanarak mücadeleyi 5. sete taşıdı.

İstanbul temsilcisinin 8-6 öndeyken saha değişimi yaptığı sette Ziraat Bankası, 12-12'de eşitliği sağlasa da seti 15-13 alan İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçı da 3-2 kazandı ve yarı finale yükseldi.

İstanbul ekibi yarı finalde Ankara temsilcisi Halkbank ile karşılaşacak.

Anahtar Kelimeler:
Efeler Ligi Play-offİstanbul Büyükşehir BelediyesporVoleybolZiraat Bankası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim