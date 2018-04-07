Voleybol: Efeler Ligi klasman etabı

Salon: TVF Başkent
Hakemler: Zeki Bocutcu, Ayşin Erginay
Ziraat Bankası: Ulaş Kıyak, Antonov, Konarski, Emre Savaş, Kurek, Koray Şahin (Volkan Döne, Enes Atlı)
Maliye Piyango: Gjorgiev, Halil İbrahim Yücel, Venno, Kemal Kayhan, Stankovic, Uğur Güneş (Murat Tokgöz, Siltala, Murat Karakaya, Sercan Yüksel, Aslan Ekşi)
Setler: 25-16, 25-16, 26-24
Süre: 81 dakika (22, 24, 35)
ANKARA (AA) - Voleybolda Efeler Ligi play-off 5-6'ncılık etabı ikinci maçında Ziraat Bankası, Maliye Piyango'yu 3-0 yenerek seride durumu 1-1 yaptı.
Serinin üçüncü ve son karşılaşması 14 Nisan Cumartesi günü oynanacak. TVF Başkent Voleybol Salonu'nda yapılacak müsabakayı kazanan takım, Efeler Ligi'ni 5. sırada tamamlayarak gelecek sezon CEV Challenge Kupası'nda mücadele edecek.