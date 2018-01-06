



Salon: TVF Başkent

Hakemler: Hatice Özmen Yıldız, Erhan Alparslan

Maliye Piyango: Venno, Siltala, Uğur Güneş, Gjorgiev, Murat Karakaya, Sercan Yüksel Bıdak (Deniz İvgen, Fatih Uslu, Aslan Ekşi, Ömer Furkan Dur)

TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik: Kaan Atmaca, Göktuğ Polat, Ceyhun Ahlat, Mete Güngör, Mehmet Emin Yıldıran, Ali Samet İçmeğiz (Çağatay Durmaz, Doğuş Bayram)

Setler: 25-15, 25-17, 25-14

Süre: 63 dakika (20, 22, 21)





ANKARA (AA) - Voleybol Efeler Ligi'nde Maliye Piyango, ikinci devrenin ilk haftasında, sahasında TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik'i 3-0 mağlup etti.

Maliye Piyango, etkili başladığı maçın genelinde rakibine oranla üstün bir performans sergiledi. İlk sette hücumlardaki çeşitlilikle rakibini şaşırtan başkent ekibi, farkı çok çabuk açtı: 7-2. TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik, iyi savunma yapamadığı gibi hücumda da kendi hatalarından sayı kaybetti. Maliye Piyango, teknik molasını 12-5 önde tamamladığı seti 25-15 alarak 1-0 öne geçti.

Başkent ekibi, ikinci sete yeni oyuncularla çıktı. Fatih Uslu ve Sercan Bıdak'la etkili olan ve teknik molayı 12-7 önde bitiren Maliye Piyango, 25-17'lik skorla bu seti de kazandı.

TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik, üçüncü sette de organize bir oyun sergileyemedi. Teknik molayı 12-6 önde bitiren Maliye Piyango, seti 25-14 kazanarak, sahadan 3-0 galip ayrıldı.