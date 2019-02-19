Salon: TVF Başkent
Hakemler: Erhan Alparslan, Hatice Özmen Yıldız
Jeopark Kula Belediyespor: Rahmi Çağlar Aksoy, Demirhan Durul, Ertuğrul Gazi Metin, Jekic, Ali Berkay Dağlar, Bünyamin Aslan (Selim Yıldırım, Hassanloo)
Arkas Spor: Bravo, Hasan Sıkar, Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic, Radke (Burak Mert, Caner Ergül, Muhammet Kaya, Burak Çevik)
Setler: 14-25, 12-25, 15-25
Süre: 63 dakika (20, 20, 23)
ANKARA (AA) - Voleybol Efeler Ligi'nin 19. haftasında Arkas Spor, Ankara'da oynanan maçta Jeopark Kula Belediyespor'u 3-0 yendi.