Salon: TVF Başkent
Hakemler: Nurper Özbay, İbrahim Ünal
Maliye Piyango: Sabit Karaağaç, Seganov, Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, Deniz Ali Yılmaz, Kolev (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Görkem Sertel)
Halkbank: Faik Samet Güneş, Luburic, Efe Bayram, Kemal Kayhan, Baranowicz, Sket (Hasan Yeşilbudak, Alperay Demirciler, Arslan Ekşi, Hakkı Çapkınoğlu)
Setler: 23-25, 27-29, 21-25
Süre: 86 dakika (25, 34, 27)
ANKARA (AA) - Voleybol Efeler Ligi'ndeki başkent derbisinde Halkbank, Maliye Piyango'yu 3-0 mağlup etti.