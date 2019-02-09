Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu
Hakemler: İlhami Şenyurt, Arzu Emiroğlu
İkbal Afyon Belediye Yüntaş: Muhammed Ertuğrul, Mehmet Hacıoğlu, Caner Çiçekoğlu, Andric, Stankovic, Burak Hascan (Beytullah Hatipoğlu, Çağatay Durmuş, Kathbart, Berk Nazım Özbek, Tunç Ayhan, Fırat Fatih Kartal)
Halkbank: Baranowicz, Luburic, Kemal Kayhan, Samet Güneş, Sket, Efe Bayram (Hasan Yeşilbudak, Alperay Demirciler, Furkan Aydın, Arslan Ekşi, Quesque, Fırat Kantarcıoğlu)
Setler: 18-25, 25-21, 14-25, 21-25
Süre: 110 dakika (24, 32, 28, 26)
AFYONKARAHİSAR (AA) - Voleybol Efeler Ligi 17. hafta maçında Halkbank, deplasmanda İkbal Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-1 yendi.