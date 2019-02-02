Voleybol: Efeler Ligi

Salon: TVF Başkent
Hakemler: Bilal Çağlar, İlknur Çakar
Halkbank: Furkan Aydın, Luburic, Sket, Kemal Kayhan, Baranowicz, Efe Bayram (Hasan Yeşilbudak, Alperay Demirciler, Arslan Ekşi, Rıfat Kantarcıoğlu, Quesque)
Jeopark Kula Belediyespor: Rahmi Çağlar Aksoy, Demirhan Durul, Ertuğrul Gazi Metin, Jekic, Harun Salif, Bünyamin Aslan (Selim Yıldırım, Hassanloo, Ali Berkay Dağlar)
Setler: 25-11, 25-22, 26-24
Süre: 79 dakika (21, 30, 28)
ANKARA (AA) - Voleybolda Efeler Ligi'nin 16. haftasında Halkbank, Jeopark Kula Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.