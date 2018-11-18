



Salon: TVF Başkent

Hakemler: İbrahim Ünal, İlknur Çakar

Maliye Piyango: Aslan Ekşi, Ali Deniz Yılmaz, Görkem Sertel, Wendt, Kolev, Sabit Karaağaç (Deniz İvgen, Ali Berke Sağır, Halil İbrahim Yücel)

Jeopark Kula Belediyespor: Boran Emir Gökçınar, Demirhan Durul, Bünyamin Aslan, Jekic, Gazi Metin Ertuğrul, Selim Yıldırım

Setler: 25-15, 15-25, 25-16, 25-18

Süre: 91 dakika (21, 23, 22, 25)





ANKARA (AA) - Voleybol Efeler Ligi 6. hafta maçında Maliye Piyango, Jeopark Kula Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Ligden çekilme kararı alarak geçen hafta Halkbank karşısına çıkmayan ancak bu kararından daha sonra vazgeçen Jeopark Kula Belediyespor, Ankara deplasmanına 7 sporcuyla geldi.

Kula temsilcisi, karşılaşma boyunca sporcusu Umut Yücel Baran'ı kenarda tuturken, aynı 6 ile mücadele etti.



