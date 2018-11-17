Voleybol: Efeler Ligi

- Halkbank: 3 - İkbal Afyon Belediyesi Yüntaş: 1

Voleybol: Efeler Ligi
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Salon: TVF Başkent

Hakemler: Burhan İlhan, Ayşim Erginay

Halkbank: Sket, Hakkı Çapkınoğlu, Baranowicz, Burutay Subaşı, Faik Samed Güneş, Luburic (Hasan Yeşilbudak, Alperay Demirciler, Efe Bayram, Abdullah Çam, Vefa Yılmaz, Quesque)

İkbal Afyon Belediyesi Yüntaş: Gökhan Çatal, Stankovic, Muhammed Ertuğrul, Klapwijk, Smith, Burak Hascan (Beytullah Hatipoğlu, Çağatay Durmuş, Tunç Ayhan, Mehmet Hacıoğlu, Nazım Berk Özbek, Fatih Cihan)

Setler: 25-20, 20-25, 25-10, 25-21

Süre: 102 dakika (24, 30, 20, 28)


ANKARA (AA) - Voleybol Efeler Ligi 6. hafta ilk maçında Halkbank, İkbal Afyon Belediyesi Yüntaş'ı 3-1 mağlup etti.

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