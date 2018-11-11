Salon: TVF Başkent
Hakemler: Burhan İlhan, Meryem Pelenk Tekol
Ziraat Bankası: Koray Şahin, Jovovic, Ghaemi, Vahit Emre Savaş, Finger, Enes Atlı (Volkan Döne, Oğuzhan Doğruluk, Selim Demir, Kazemi, Kemal Kayhan)
Tokat Belediyesi Plevne: Grzegorz, Mert Tetik, Halil İbrahim Akşeker, Daudi, Bahov, Murathan Kısal (Semih Çelik, Mesut Akman, Çağlar Aksoylu, Turgay Doğan, Julius)
Setler: 25-21, 18-25, 22-25, 25-17, 15-8
Süre: 126 dakika (25, 27, 30, 28, 16)
ANKARA (AA) - Voleybol Efeler Ligi'nin 5. haftasında Ziraat Bankası, Tokat Belediyesi Plevne'yi 3-2 mağlup etti.