Voleybol: Efeler Ligi

- Ziraat Bankası: 3 - Tokat Belediyesi Plevne: 2

Voleybol: Efeler Ligi
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Salon: TVF Başkent

Hakemler: Burhan İlhan, Meryem Pelenk Tekol

Ziraat Bankası: Koray Şahin, Jovovic, Ghaemi, Vahit Emre Savaş, Finger, Enes Atlı (Volkan Döne, Oğuzhan Doğruluk, Selim Demir, Kazemi, Kemal Kayhan)

Tokat Belediyesi Plevne: Grzegorz, Mert Tetik, Halil İbrahim Akşeker, Daudi, Bahov, Murathan Kısal (Semih Çelik, Mesut Akman, Çağlar Aksoylu, Turgay Doğan, Julius)

Setler: 25-21, 18-25, 22-25, 25-17, 15-8

Süre: 126 dakika (25, 27, 30, 28, 16)


ANKARA (AA) - Voleybol Efeler Ligi'nin 5. haftasında Ziraat Bankası, Tokat Belediyesi Plevne'yi 3-2 mağlup etti.


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