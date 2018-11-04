Salon: TVF Başkent
Hakemler: Koray Yılmazgil, İbrahim Ünal
Halkbank: Luburic, Sket, Hakkı Çapkınoğlu, Baranowicz, Burutay Subaşı, Faik Samet Güneş (Alperay Demirciler, Hasan Yeşilbudak, Abdullah Çam, Vefa Yılmaz, Quesque, Efe Bayram)
İnegöl Belediyespor: Marshall, Cansın Hacıbekiroğlu, Walle, Cacic, Cüneyt Dağcı, Hüseyin Koç (Burak Hazırol, Berkay Bayraktar, Efe Er, Berkan Bozan, Kemal Kıvanç Elgaz, Berkant Hızarcı)
Setler: 25-16, 25-23, 25-20
Süre: 79 dakika (24, 30, 25)
ANKARA (AA) - Voleybol Efeler Ligi'nin 4. haftasında Halkbank, sahasında İnegöl Belediyespor'u 3-0 yendi.