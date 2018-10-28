Salon: TVF Başkent
Hakemler: Burhan İlhan, Çetin Ok
Ziraat Bankası: Jovovic, Ghaemi, Vahit Emre Savaş, Finger, Fırat Ezel Filiz, Koray Şahin (Volkan Döne, Ümit Demir, Kemal Kayhan, Enes Atlı, Selim Demir, Kazemi)
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: İbrahim Emet, Caner Pekşen, Baturalp Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Metin Toy, Gökhan Gökgöz (Nuri Şahin, Şükrü Aksoy, Murat Yenipazar)
Setler: 25-21, 20-25, 23-25, 25-21, 11-15
Süre: 134 dakika (26,29,32,26,21)
ANKARA (AA) - Voleybol Efeler Ligi'nin 3. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Ziraat Bankası'nı 3-2 yendi.