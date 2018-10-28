Voleybol: Efeler Ligi

- Fenerbahçe: 0 - Maliye Piyango: 3

Voleybol: Efeler Ligi
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Salon: Burhan Felek

Hakemler: Bülent Bozkurt, Aylin Turnaoğlu

Fenerbahçe: Cupkovic, Ferhat Akdeniz, Ter Maat, Klinkenberg, Emre Batur, Ulaş Kıyak (Ahmet Karataş, Caner Dengin, İzzet Ünver, Oğulcan Yatgın, Halil İbrahim Kurt)

Maliye Piyango: Wendt, Halil İbrahim Yücel, Osman Çağatay Durmaz, Seganov, Bruno, Sercan Yüksel Bıdak (Deniz İvgen, Murat Tokgöz)

Setler: 23-25, 23-25, 21-25

Süre: 92 dakika (31, 30, 31)


İSTANBUL (AA) - Voleybol Efeler Ligi'nin 3. haftasında Maliye Piyango, Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0 mağlup etti.



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