Salon: Burhan Felek
Hakemler: Bülent Bozkurt, Aylin Turnaoğlu
Fenerbahçe: Cupkovic, Ferhat Akdeniz, Ter Maat, Klinkenberg, Emre Batur, Ulaş Kıyak (Ahmet Karataş, Caner Dengin, İzzet Ünver, Oğulcan Yatgın, Halil İbrahim Kurt)
Maliye Piyango: Wendt, Halil İbrahim Yücel, Osman Çağatay Durmaz, Seganov, Bruno, Sercan Yüksel Bıdak (Deniz İvgen, Murat Tokgöz)
Setler: 23-25, 23-25, 21-25
Süre: 92 dakika (31, 30, 31)
İSTANBUL (AA) - Voleybol Efeler Ligi'nin 3. haftasında Maliye Piyango, Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0 mağlup etti.