Salon: TVF Başkent
Hakemler: Koray Yılmazgil, Koray Ünal
Maliye Piyango: Osman Durmaz, Halil Yücel, Seganov, Bruno, John, Görkem Sertel (Murat Tokgöz, Deniz İvgen, Aslan Ekşi)
Ziraat Bankası: Kemal Kayhan, Ghaemi, Finger, Emre Savaş, Jovovic, Fırat Ezel Filiz (Volkan Döne, Yunus Emre Tayaz, Enes Atlı, Kazemi, Oğuzhan Doğruluk, Selim Demir)
Setler: 25-15, 25-23, 21-25, 25-17
Süre: 105 dakika (24, 28, 26, 27)
ANKARA (AA) - Voleybol Efeler Ligi'nin 2. haftasında Maliye Piyango, Ziraat Bankası'nı 3-1 yendi.