Voleybol: Efeler Ligi

- Maliye Piyango: 3 - Ziraat Bankası: 1

Voleybol: Efeler Ligi
banner230


Salon: TVF Başkent

Hakemler: Koray Yılmazgil, Koray Ünal

Maliye Piyango: Osman Durmaz, Halil Yücel, Seganov, Bruno, John, Görkem Sertel (Murat Tokgöz, Deniz İvgen, Aslan Ekşi)

Ziraat Bankası: Kemal Kayhan, Ghaemi, Finger, Emre Savaş, Jovovic, Fırat Ezel Filiz (Volkan Döne, Yunus Emre Tayaz, Enes Atlı, Kazemi, Oğuzhan Doğruluk, Selim Demir)

Setler: 25-15, 25-23, 21-25, 25-17

Süre: 105 dakika (24, 28, 26, 27)


ANKARA (AA) - Voleybol Efeler Ligi'nin 2. haftasında Maliye Piyango, Ziraat Bankası'nı 3-1 yendi.

YORUM EKLE
Gönder