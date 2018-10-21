Salon: TVF Başkent
Hakemler: Nurper Özbar, Meryem Tekol Pelenk
Halkbank: Faik Samed Güneş, Luburic, Sket, Hakkı Çapkınoğlu, Baranowicz, Burutay Subaşı (Hasan Yeşilbudak, Alperay Demirciler, Abdullah Çam, Quillaume)
Fenerbahçe: Cupkovic, Ferhat Akdeniz, Wouter, Klinkenberg, Emre Batur, Ulaş Kıyak (Caner Dengin, Ahmet Karataş, İzzet Ünver, Oğulcan Yatgın, Oğuzhan Karasu)
Setler: 25-15, 25-22, 25-11
Süre: 78 dakika (23, 31, 24)
ANKARA (AA) - Voleybol Efeler Ligi'nin 2. haftasında Halkbank, Fenerbahçe'yi 3-0 yendi.