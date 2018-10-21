Voleybol: Efeler Ligi

- Halkbank: 3 - Fenerbahçe: 0

Voleybol: Efeler Ligi
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Salon: TVF Başkent

Hakemler: Nurper Özbar, Meryem Tekol Pelenk

Halkbank: Faik Samed Güneş, Luburic, Sket, Hakkı Çapkınoğlu, Baranowicz, Burutay Subaşı (Hasan Yeşilbudak, Alperay Demirciler, Abdullah Çam, Quillaume)

Fenerbahçe: Cupkovic, Ferhat Akdeniz, Wouter, Klinkenberg, Emre Batur, Ulaş Kıyak (Caner Dengin, Ahmet Karataş, İzzet Ünver, Oğulcan Yatgın, Oğuzhan Karasu)

Setler: 25-15, 25-22, 25-11

Süre: 78 dakika (23, 31, 24)


ANKARA (AA) - Voleybol Efeler Ligi'nin 2. haftasında Halkbank, Fenerbahçe'yi 3-0 yendi.

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