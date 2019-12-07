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Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley
- Karayolları: 3 - Atlasglobal Yeşilyurt: 0
Spor 07.12.2019, 15:17
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Salim Bektaş, İlknur Çakar
Karayolları: Abbott, Ayçin Akyol, Merve Nezir, Tuğçe Ceyhan, Gerasymova, Elif Şahin (Gülçin Doğan)
Setler: 25-19, 25-23, 25-19
Süre: 88 dakika (25, 31, 32)
ANKARA (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley 1. etap ilk maçında Karayolları, konuk ettiği Atlasglobal Yeşilyurt'u 3-0 yendi.
Karşılaşmanın rövanşı, 12 Aralık Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.
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