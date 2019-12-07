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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
- Ziraat Bankası: 2 - Spor Toto: 3
Spor 07.12.2019, 22:04
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Burhan İlhan, Bilal Çağlar
Ziraat Bankası: Halil İbrahim Yücel, Emin Gök, Hierrezuelo, Poglajen, Koray Şahin, Silva (Ümit Demir, Berkay Bayraktar, Selim Demir, Muhammed Ertuğrul)
Setler: 19-25, 30-32, 25-18, 25-22, 13-15
Süre: 151 dakika (28, 40, 32, 30, 21)
ANKARA (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 10. haftasında Spor Toto, Ziraat Bankası'nı 3-2 mağlup etti.
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