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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

- Sorgun Belediyespor: 1 - Ziraat Bankası: 3

Spor 15.12.2019, 22:07
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
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Salon: Sorgun

Hakemler: Tuncay Kandemir, Ahmet Oğuzhan Ünal

Sorgun Belediyespor: Aslan Ekşi, Rosales, Ali Alp Çayır, Halil İbrahim Kurt, Gavilan, Mehmet Almaz (Ramazan Serkan Kılıç, Ali Samet İçmeğiz)

Ziraat Bankası: Halil İbrahim Yücel, Muhammed Ertuğrul, Hierrezuelo, Poglajen, Emin Gök, Escobar (Ümit Demir, Berkay Bayraktar)

Setler: 24-26, 25-22, 15-25, 14-25

Süre: 136 dakika (35, 40, 32, 29)


YOZGAT (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Ziraat Bankası, deplasmanda Sorgun Belediyespor'u 3-1 yendi.

#AXA Sigorta Efeler Ligi #Sorgun #Sorgun Belediyespor #Voleybol #ziraat bankası
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