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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
- Sorgun Belediyespor: 1 - Ziraat Bankası: 3
Spor 15.12.2019, 22:07
Salon: Sorgun
Hakemler: Tuncay Kandemir, Ahmet Oğuzhan Ünal
Sorgun Belediyespor: Aslan Ekşi, Rosales, Ali Alp Çayır, Halil İbrahim Kurt, Gavilan, Mehmet Almaz (Ramazan Serkan Kılıç, Ali Samet İçmeğiz)
Setler: 24-26, 25-22, 15-25, 14-25
Süre: 136 dakika (35, 40, 32, 29)
YOZGAT (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Ziraat Bankası, deplasmanda Sorgun Belediyespor'u 3-1 yendi.
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