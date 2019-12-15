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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
- Arkas Spor: 3 - Spor Toto: 2
Spor 15.12.2019, 17:40
Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi
Hakemler: Yavuz Akdemir, Ferhat Büyükpamukçu
Arkas Spor: Blankenau, Burak Güngör, Mustafa Cengiz, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Koç (Bravo, Mirza Lagumdzija, Muhammet Kaya)
Setler: 19-25, 25-21, 23-25, 25-22, 15-11
Süre: 136 dakika (27, 34, 30, 27, 18)
İZMİR (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 11. hafta mücadelesinde Arkas Spor, Spor Toto'yu 3-2 mağlup etti.
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