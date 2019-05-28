Voleybol: 2019 FIVB Uluslar Ligi

Salon: TVF Başkent
Hakemler: Simona Santi (İtalya), Dobromir Dobrev (Bulgaristan)
Türkiye: Cansu Özbay, Meliha İsmailoğlu, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Kübra Çalışkan (Simge Şebnem Aköz, Fatma Yıldırım, Meryem Boz, Ezgi Dilik, Şeyma Ercan, Yasemin Güveli)
Japonya: Sato, Kurogo, Iwasaki, Shinnabe, Ishii, Okumura (Kobata, Miyashita, Nabeya)
Süre: 82 dakika (28, 29, 25)
ANKARA (AA) - 2019 FIVB Voleybol Uluslar Ligi'nde mücadele eden A Milli Kadın Takımı, ikinci hafta ilk maçında Japonya'ya 3-0 yenildi.
Organizasyonun Sırbistan etabını 3'te 3 yaparak namağlup kapatan milli takım, ilk yenilgisini Japonya karşısında aldı. Türkiye, Ankara'daki ikinci maçını yarın 17.30'da Almanya ile oynayacak.