Voleybol: 2019 CEV Avrupa Altın Lig





Salon: Malatya Merkez

Hakemler: Chavdar Marev (Bulgaristan), Bülent Bozkurt (Türkiye)

Türkiye: Burutay Subaşı, Çağatay Durmaz, Arslan Ekşi, Yasin Aydın, Adis Lagumdzija, Oğuzhan Karasu (Burak Mert, Yiğit Gülmezoğlu, Metin Toy, Oğulcan Yatgın, Ertuğrul Gazi Metin, Volkan Döne, İzzet Ünver)

Slovakya: Palgut, Lamanec, Ondrovic, Kovac, Firkal, Pavelka (Vitko, Gavenda, Kyjanica, Jendrejcak, Lux, Goc)

Setler: 25-15, 25-11, 25-17

Süre: 69 dakika (26, 19, 24)





MALATYA (AA) - A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen 2019 Avrupa Altın Lig'de A Grubu'ndaki dördüncü maçında Malatya'da konuk ettiği Slovakya'yı 3-0 yendi.

Türkiye, bu sonuçla namağlup liderliğini sürdürdü.

Ay-yıldızlı ekip, CEV Avrupa Altın Lig'deki beşinci maçında 12 Haziran'da Belçika ile Trabzon'da karşılaşacak.

